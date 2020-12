Carl Johansen (MDG) mener klimautslippene er spikeren i kista for Møreaksen

– Ta Møreaksen ut av NTP!

– Fylkestinget må be regjeringen om å ta ut planene om fjordkryssingen Møreaksen ut av Nasjonal Transportplan, sier gruppelederen for Miljøpartiet De Grønne, Carl Johansen. Et flertall i fylkestinget vil ikke ta en omkamp om Møreaksen.