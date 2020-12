Null utskrivningsklare pasienter på sjukehus og null på vent på Kirkebakken:

Sensasjonell utvikling i helse og omsorg i nye Molde

Antall overliggere på sjukehus fra Molde kommune er rekordlavt i 2020. – Vi er veldig glad for dette, men vi vet også at ting kan snu fort, sier kommunalsjef for helse og omsorg, Tanja Thalén.