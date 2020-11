Nyheter

Verdenscuper i Finland

I Ruka i Finland fortsetter i dag verdenscupen i nordiske grener. Det blir hopp og kombinert for menn, samt langrenn i friteknikk over 10 og 15 kilometer for henholdsvis kvinner og menn. I Kontiolahti – nærmere 50 mil lenger sør i landet – er det verdenscup i skiskyting. Øvelsene i dag er i sprint, og kvinnene går 7,5 kilometer mens mennene skal ut på 10 kilometer.

Magnus Carlsen i finale

I dag er første dag av finalen i onlineturneringen Champions Chess Tour i hurtigsjakk. Vår sjakkstjerne Magnus Carlsen, som fyller 30 år i morgen, møter amerikanske Wesley So. Vinneren at turneringen får med seg 30.000 dollar, eller nærmere 270.000 kroner.

Våpen-folkeavstemning i Sveits

Sveitsiske velgere skal i dag avgjøre om investeringer i våpenprodusenter skal forbys i landet. Sveitsiske banker har gitt lån og eier aksjer verdt 11 milliarder dollar i selskaper som Lockheed Martin, Northrop Grumman og General Dynamics, ifølge den uavhengige forskergruppen Profundo.

Sp-nominasjon i Møre og Romsdal

Senterpartiet i Møre og Romsdal holder nominasjonsmøte for å avgjøre hvordan lista til stortingsvalget i 2021 blir.

MDGs landsstyremøte fortsetter

I dag skal MDGs landsstyre stemme over resolusjoner om å avvikle rovviltnemndene, styrke skogvernet og å stanse byggingen av Davvi vindkraftverk ved Rásttigáisá i Lebesby og Tana kommuner.

Eliteserierunde i fotball

I den 26. runden i eliteserien i fotball for menn er det duket for disse kampene: Bodø/Glimt – Rosenborg, Kristiansund – Strømsgodset, Mjøndalen – Stabæk, Molde – Haugesund og Vålerenga – Sarpsborg. Opprinnelig skulle Sandefjord ha spill mot Odd, men kampen er utsatt på grunn av koronasmitte i sistnevnte lag.





Dette skjedde i nattID: 17497564

NTB

Dette er de viktigste nyhetene fra natt til søndag 29. november.

Søksmål avvist i USA

Delstaten Pennsylvanias øverste domstol har forkastet en kjennelse fra en lavere rettsinstans og avviser dermed et søksmål om poststemmer.

Søksmålet, ledet an av den republikanske kongressrepresentanten Mike Kelly, ble levert inn for en uke siden. Han mente at delstatens regelverk for avleggelse av poststemmer var i strid med grunnloven. Derfor krevde han at de 2,5 millioner avlagte poststemmene enten måtte forkastes eller at hele valgresultatet i delstaten måtte nullstilles.

353 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt registrert 35.546 koronasmittede personer her i landet. Dette er en økning på 353 meldte tilfeller siden natt til i går.

Det viser foreløpige tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

To pågrepet etter melding om skudd i Asker

Politiet fikk i natt melding om at det var avfyrt skudd i et boligområde i Tofte i Asker. To personer er anmeldt for uforsiktig omgang med skytevåpen.

Ingen kom til skade i hendelsen, melder Oslo politidistrikt.

Uthus med kalkuner og høns brant i Birkenes

Et uthus med 150 høns og 50 kalkuner er totalskadd i en brann i Birkenes i Agder. Politiet meldte om brannen, som skjedde i Herefossveien, ved 3.30-tiden i natt.

– Det skal ha vært anslagsvis 150 høns og 50 kalkuner i uthuset under brannen, skiver operasjonssentralen. Det er så langt ikke kjent hvordan det har gått med dyrene.

Kvinne ringte politiet 20 ganger

En kvinne i Klepp på Jæren har fått telefonen sin beslaglagt etter at hun på kort tid ringte politiets nødnummer 20 ganger. Dette skjedde i tidsrommet 23.00–0.30 i natt.

Kvinnen er anmeldt for misbruk av nødnummeret, opplyser Sørvest politidistrikt.

Abortdemonstrasjoner i Argentina

Tusener av abortmotstandere har demonstrert flere steder i Argentina mot et lovforslag som åpner for legalisering av abort.

Den største demonstrasjonen skjedde foran nasjonalforsamlingens bygning i Buenos Aires. Der skal forsamlingens medlemmer i uken som begynner, starte debatten rundt lovforslaget som landets president står bak.