Nyvegen gjennom nåløyet

MOLDE: Fredag formiddag ble saka om ny veg mellom Lønset og Hjelset i Molde lagt fram for Kongen i statsråd. Bompengeproposisjonen for E39 er regjeringens forslag til Stortinget om å vedta vegprosjektet til 1,3 milliarder kroner. Finansieringen går ut på at statens andel er rundt 600 millioner kroner, mens det skal betales rundt 700 millioner kroner i bompenger.