Frykter et omfattende utbrudd i Molde

Nyheter

Det melder Molde kommune på sine nettsider fredag formiddag. Ordfører Torgeir Dahl ber innbyggerne være svært nøye med å følge smittevernrådene:

- Slik som smittesituasjonen i kommunen vår er nå, er det ekstra viktig at vi alle følger de nasjonale smittevernrådene, sier ordfører Torgeir Dahl. Hold en meters avstand til alle, vær nøye med hånd- og hostehygienen og test deg dersom du blir syk.

Dahl minner spesielt om statsminister Erna Solbergs oppfordring: Vær mest mulig hjemme og ha minst mulig sosial kontakt med andre!

Stengt

De siste dagers smitteutbrudd i Molde har så lang medført 23 koronasmittede. Alle som har testet positivt så langt har tilknytning til det eritreiske miljøet i byen.

Molde kommunes kriseledelse hadde møte fredag formiddag. Dette situasjonen:

-Romsdal videregående skole: Tre elever er smittet. Skolen holder stengt fredag og inntil videre.

-Kirkebakken omsorgssenter: En ansatt er smittet. Tre ansatte og fire pasienter er satt i karantene. Omsorgssenteret er stengt for besøkende inntil videre, og ingen nye pasienter tas inn.

-Øvre Bergmo barnehage: Ett barn er smittet. Barnehagen består av en avdeling, og den holdes stengt i ti dager. Alle barna og ansatte er definert som nærkontakter og er satt i karantene.

-Cecilienfryd barnehage: To ansatte er smittet. Hele barnehagen holdes stengt i dag. Barnehagen åpner igjen på mandag, med unntak av to avdelinger som holder stengt i ti dager. Nærkontaktene til barnet er satt i karantene.

-Bo- og habilitering: En bruker i bolig har fått påvist koronasmitte og to ansatte er satt i karantene.

-Molde voksenopplæringssenter: En elev er smittet. En klasse og berørte lærere er satt i karantene.

300 i karantene

Så langt er om lag 300 personer satt i karantene som følge av de nye smitteutbruddet. Alle skal testes så raskt som mulig, og teststasjonen på Nøisomhed holder åpent utover kvelden og i morgen.

-Laboratoriet på sykehuset analyserer prøvene våre fortløpende, så vi håper å ha bedre oversikt over situasjonen allerede i kveld, opplyser kommuneoverlegen.

Kriseledelsen skal samles klokken åtte i kveld. Molde kommune kommer ut med oppdatert informasjon i etterkant av møtet.

-Molde kommune gjennomfører også foreldremøter med berørte skoler og barnehager utover dagen, opplyser assisterende kommunedirektør Britt Rakvåg Roald.

Vurderer tiltak i forbindelse med julehandelen

Kommuneledelsen gjennomfører i dag et møte med lederne for Molde sentrum og de tre butikksentrene. Dette med tanke på at julehandelen har startet og at folkemassene kan bli for store de nærmeste dagene til at folk kan holde tilstrekkelig avstand. Aktuelle tiltak blir vurdert i samarbeid med handelsnæringen.