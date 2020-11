Nyheter

– Dette handler om helse. Og da er det helt andre regler som gjelder. Situasjonen utover kvelden ble såpass alvorlig og uoversiktlig, så kommuneoverlegen har bestemt at skolen må stenges midlertidig til man får oversikt over smittesituasjonen. Da gjør vi selvsagt det, sier Ivar Rød. Onsdag og torsdag har det vært drevet hektisk og omfattende smittesporing og varsling. Den siste klassen som er satt i karantene fikk beskjed rundt klokka 22 torsdag kveld. Elever og ansatte som er vurdert som nærstående skal testes for Covid-19 fredag.