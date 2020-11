Vogntog har veltet i Romsdalen - vegen ble stengt

Nyheter

Brannvesenet rykket ut etter at et vogntog veltet på E136 Flatmark i Romsdalen

Politiet meldte at vogntoget lå midt i vegbanen. Føreren skal være uskadd.

Kl 19 opplyste Vegtrafikksentralen at vegen var stengt

- Trafikken er sperret i begge retninger, opplyste operasjonslederen i 19.20-tida til Åndalsnes Avis.

Politiet varsler at det kunne ta noe tid før trafikken kunne gå som normalt igjen.

Litt over kl 20 oppdaterte politiet at vogntoget fortsatt lå ut i vegbanen og at det ventes på bilberging.

Dirigering på stedet gjør at små biler kunne komme seg forbi.

Noe diesel har lekket ut, og det ville ta noe tid før bilberging ble utført, meldte politiet.