Trump sparket datasikkerhetssjef

President Donald Trump tok til Twitter og sparker sjefen for USAs cybersikkerhetsbyrå. Årsaken er at Chris Krebs har sagt at presidentvalget ble gjennomført uten juks.

– Uttalelsen fra Chris Krebs om sikkerheten til valget i 2020 var svært unøyaktig, skrev Trump i en melding på Twitter , før han gjentok påstander om juks. Krebs ledet Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CIAS) og var ansvarlig for datasikkerheten ved valget.

Nytt Ullevål-opprør i Oslo Ap

En rekke lokallag i Oslo Arbeiderparti jobber ifølge Dagsavisen knallhardt for å sørge for at fylkespartiet går tydelig inn for å bevare Ullevål sykehus. Forslaget er signert av en rekke profilerte politikere i Oslo Ap.

Oslo Senterpartis fremste valgkampsak er bevaring av Ullevål sykehus, en sak tidligere Ap-mann og nå Sp-topp i Oslo, Jan Bøhler, har engasjert seg i.

Senterpartiet fosser fram i Oslo – kan få to på tinget

Senterpartiet gjør et kjempebyks på en ny meningsmåling i Oslo og er nå hovedstadens fjerde største parti. Det gir partiet to representanter på Stortinget.

I en måling Sentio har utført for Klassekampen og Nettavisen, får Sp en oppslutning i Oslo på hele 7,5 prosent. Ved stortingsvalget i 2013 fikk partiet kun 0,8 prosent.

Enda flere uopptalte stemmer oppdaget i USA

Nok et fylke i delstaten Georgia har funnet en mengde stemmer som ikke har blitt regnet med i valgresultatet. Denne gang var det innholdet på et minnekort i Fayette County, like sør for Atlanta, som ikke var lastet opp.

Tirsdag ble over 2.500 nye stemmesedler oppdaget i Floyd County. Minnekortet i Fayette inneholdt 2.755 stemmer. Det er likevel ikke nok til endre valgresultatet i delstaten, som har talt stemmene i alle 159 fylker på nytt på grunn av et jevnt resultat.

594 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det var ved midnatt natt til onsdag registrert 30.105 koronasmittede personer her i landet. Det er en økning på 594 meldte tilfeller siste døgn.

Det er 46 flere enn dagen før, og 32 flere enn natt til onsdag for en uke siden, viser foreløpige tall. De siste sju dagene er det registrert til sammen 3.599 nye smittetilfeller i Norge.