«Vi må kjenne vår lokale historie for å forstå hvor forferdelig godt vi har det», sa Bjørn Austigard da han i fjor vår ble hedret med Kongens fortjenstmedalje. Austigard er kjent for svært mange, både som museumsmann, men også som formidler av lokalhistorie. Gjennom 50 år har han samlet historie fra alle deler av Romsdal. Mye av kunnskapen har Bjørn Austigard formidlet gjennom seks bøker. Nå er han bokaktuell igjen med det som etter hånd eget utsagn er siste boka han gir ut; «Sett og samla».

Formidling av historie er ikke alle forunt å beherske. Alle som har hørt Bjørn Austigards kåserier og fortellinger, har latt seg begeistre og overraske når han har tatt tilhørerne med på ei tidsreise tilbake i historien. I den nye boka tar Austigard leseren med i tollskogen i Eikesdalen, han viser hvordan gammelt utstyr ble brukt da kornet skulle treskes – noe som ikke har blitt fotografert tidligere.

I den moderne verden der flommen av flyktig informasjon og inntrykk er voldsom, er det viktig at vi kjenner til røttene. I mange kommuner har ildsjeler lagt ned et utrettelig arbeid med å skrive bygdebøker med slektshistorie og historien til de enkelte gardene. Bygdebøkene er spekket med lokalhistorie som gjør at mange kan forstå hvor vi kommer fra, hvem forfedrene våre var og hvordan livene deres ble levd.

Bjørn Austigards formidling av lokal kulturhistorie fortjener å bli høyt verdsatt. Den lokale historien må gjenfortelles for at den ikke skal gå i glemmeboka. Austigard har de siste tiåra vært en drivende kraft i Romsdal sogelag med utgivelse av årbøkene. Skal lokalhistorie formidles, må det ligge en finansiering i bunnen. Vi håper kommunene ser verdien av å få nedtegnet lokal kulturhistorie, og setter av penger til dette formålet, selv i tider når det er kamp om ressursene på budsjettet. Når resultatet av innsamlet lokalhistorisk materiale skal presenteres, har Bjørn Austigard tråkket opp ei løype som viser hvordan formidlingen kan gjøres slik at innholdet oppleves som relevant for oss alle.