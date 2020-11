Nyheter

Molde-ordfører Torgeir Dahl synes sorenskriver Svein Eikrem går langt inn i den politiske debatten om hvor det skal være tingrett. Sorenskriveren er bekymret for at om Romsdal tingrett blir nedlagt og erstattet med et avdelingskontor underlagt Ålesund, risikerer man at det ikke lenger blir domstol i Molde.