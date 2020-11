Nye felt gir enorme muligheter for utbygginger i Norskehavet

Nyheter

MOLDE: Under et kontaktmøte om gass Romsdal Regionråd (ROR) arrangerte under ledelse av daglig leder Alf Reistad i Molde torsdag, tegnet Helge Hegerberg et svært lyst bilde av mulighetene i Norskehavet i åra framover - og den betydning de kan få også for Nyhamna.