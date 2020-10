Nyheter

(Åndalsnes Avis) Underskuddet er så stort, at kommunedirektør Toril Hovdenak ikke ser noen mulighet i å dekke det inn over drifta i løpet av 2021 eller 2022. Det kvalifiserer for innmelding i Robek-registeret, noe som betyr at Staten gjennom Fylkesmannen i Møre og Romsdal skal kontrollere og godkjenne årsbudsjettet, låneopptak og langsiktige leieavtaler.