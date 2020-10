Fant død person i brannrammet bolighus

Nyheter

Torsdag morgen litt over kl. 07 meldte politiet at en person er funnet omkommet i et hus i Torvikbukt.

«Vedkommende er ikke identifisert, men pårørende til beboeren i huset er orientert», skriver politiet.

Ifølge NRK, er beboeren i huset en kvinne.

Politiet meldte rundt midnatt natt til torsdag om brann i det samme bolighuset i Torvikbukt i Gjemnes der den døde personen ble funnet noen timer senere.

Da nødetatene rykket ut til stedet, var det kraftig røykutvikling, men ingen fare for spredning av brannen. Den ble i 7-tida meldt slukket.

Politiet meldte først at beboeren i huset ikke var gjort rede for, og at de ikke fikk kontakt med vedkommende.

Den døde personen ble funnet etter at røykdykkere hadde lett gjennom huset.