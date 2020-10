Betinget begeistret

Nyheter

– I utgangspunktet er jeg begeistret for at vegvesenet vil lete etter bedre løsninger for dem som bor i området og alle de som bedriver friluftsliv der. Det viser hvor nyttig det har vært at så mange har engasjert seg så sterkt og kommet med sine synspunkter. At vegvesenet har fanget opp signalene er veldig positivt, sier Fremo til Romsdals Budstikke.