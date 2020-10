Avslutter søk etter snøskred fra Alnestind i Rauma – ingen skal være tatt av skredet

Nyheter

Klokka 14.00 fredag ettermiddag kom det melding om et snøskred fra Alnestind i Rauma. Det melder politiet i Møre og Romsdal via Twitter. Operasjonsleder hos politiet i Møre og Romsdal, Tove Anita Asp, fortalte da at de foreløpig ikke visste hvor stort skredet var.

Det var først uvisst om noen var tatt av skredet, men klokka 16.45 konkluderte man med at ingen var tatt av skredet.

– Lavinehund og skredgruppa har søkt gjennom raset. Ingen er tatt av skredet og aksjonen avsluttes, skriver politiet på Twitter.

Romsdals Budstikkes utsendte på stedet, Ottar Rydjord, forteller om stor aktivitet på Trollstigen.

– Redningshelikopter fra Florø og redningsmannskaper fra Ørsta og Volda lette gjennom området med lavinehunder. Lokalt politi ledet aksjonen, forteller Rydjord.

Rydjord snakket også med personer som hadde vært på Alnestind tidligere på dagen.

– Jeg møtte Ola Hovdenak som hadde vært på Alnestind tidligere på dagen. Han hadde liten tro på at det kunne ha vært personer i det aktuelle området, sier Rydjord.

Skredet ble meldt inn av personer på hovedvegen.

– Det var personer som sto nede ved vegen og observerte skredet som ringte og meldte fra, sier Tove Anita Asp.

Alnestind er et grensefjell mellom Rauma og Fjord kommuner. Det har en høyde på 1655 moh, og ligger nær Trollstigen på vestsiden av fylkesveg 63.

Ifølge morotur.no er Alnestind en av de mest populære vårskiturene i Romsdalen.