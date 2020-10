Åpner for influensavaksine i neste uke

Nyheter

– Dette er ikke en vaksine mot korona, men sesonginfluensa. Vaksinering er likevel viktig for å unngå alvorlig influensasykdom, redusere risikoen for dobbeltinfeksjon med influensa og covid-19 og forebygge at helsepersonell blir syke. I år er det ekstra viktig at belastningen på helsetjenesten ikke blir ytterligere forverret, presiserer Håvard Jendem, fastlege på Legekontoret Molde Brygge, i pressemeldingen.

– Utrolig viktig å vaksinere seg mot influensa Kommuneoverlege Cato Innerdal sier det i år blir utrolig viktig å vaksinere seg mot influensa. I Molde har de bestilt flere vaksiner enn tidligere år.

Disse bør ta vaksinen

Alle over 65 år, kronisk syke og deres husstandsmedlemmer, gravide i 2. og 3. trimester, og helsepersonell bør vaksinere seg mot sesonginfluensaen. Er du i tvil om du tilhører risikogruppene så skal du kontakte fastlegen din.

– Frem til 1. desember er det risikogruppene som bør vaksinere seg. Det gjelder både vaksinene som settes av fastlegene, og de som kjøpes på apoteket. Etter 1. desember vil vaksinasjon av resten av befolkningen starte, forklarer assisterende kommuneoverlege Signe Hjorth.

– Bruk maske

Tidligere har influensavaksinasjonen noen steder nesten blitt et sosialt arrangement. Det skal unngås i år.

– De steder det blir egne kvelder vil vaksinasjonen skje i trygge rammer, med alle smittevernstiltak på plass. Helsemyndighetene anbefaler at alle som skal vaksineres, bruker maske når de er der, sier Signe Hjorth i pressemeldingen.