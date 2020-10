Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal er i dag organisert i fire geografiske driftsenheter (GDE-er). Slik blir det ikke lengre. Fire GDE-er gjøres nå om til to – én for Sunnmøre og én for Nordmøre og Romsdal. Administrasjonsstedene skal være Ålesund og Kristiansund. Romsdalsregionen blir administrativt underlagt Kristiansund.