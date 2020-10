Nyheter

Politiet i Møre og Romsdal meldte klokken 20.15 om at en person var observert i vannet sørvest for Godøya i Giske kommune. Store styrker under ledelse av Hovedredningssentralen ble satt inn. Kort tid etter var det klart at personen var oppe av vannet. Våt og kald, ifølge meldingen fra politiet.