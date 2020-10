Frank Sve varsler bred motstand mot å bruke vegpenger til bypakker i Ålesund og Molde

Håper Orten mislykkes med bypakkene

– Jeg har gitt klokkeklar beskjed til både Siv Jensen og Sylvi Listhaug: Vi skal jobbe for E136 gjennom Romsdalen. Vi skal gjøre alt vi kan for at Helge Orten skal mislykkes i å bruke penger på bypakker ingen vil ha, og som verken Ålesund eller Molde har råd til, sier Frank Sve.