Frisørsalong får åpne igjen

Nyheter

Frisørsalongen ble stengt forrige onsdag etter at en ansatt fikk påvist covid-19. Alle de øvrige ansatte og berørte kunder ble testet. Testresultatene er negative, og torsdag kan salongen åpne igjen, etter at pålagt karantenetid er over. Det er daglig leder Arild Silseth svært glad for.