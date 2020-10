Også i Kristiansund vokser koronasmitten

Enda tre smittet - fem til sammen i dag

Det er Tidens Krav som opplyser at Kristiansund kommune fredag kveld har fått tre positive korona-tilfeller i tillegg til de to tidligere på dagen. – Alle er relatert til kjente smittetilfeller og kommer som følge av smittesporing tidligere i uka. Smittevernteamet setter nå nærkontakter i karantene, sier kommunens kommunikasjonssjef Tore Lyngvær i en pressemelding fra kommunen. Lyngvær hadde tidligere fredag kveld sagt til avisa at de ventet flere positive prøvesvar.