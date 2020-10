Oppdaget mindre lekkasje fra samme båt ved verft i Tomrefjord

Nyheter

Oppdatert klokka 12.11: Like over klokka 11.00 meldte politiet at amoniakklekkasjen i Tomrefjord var stoppet. En drøy time senere er en ny, men mindre lekkasje oppdaget fra samme sted. Brannvesenet jobber med å få tettet denne. Samme status som tidligere, det er per nå ikke aktuelt å evakuere beboere. Vestnes kommune har økt beredskap for å håndtere situasjonen, skriver politiet via Twitter.

Torsdag formiddag meldte Møre og Romsdal 110-sentralen om en gasslekkasje i Tomrefjorden. Vestnes brannvesen var ute med mannskap fra to stasjoner. MR 110-sentralen har ikke mer info på dette tidspunktet, opplyste de.

Politiet mottok melding om amoniakklekkasjen klokka 09.36 torsdag formiddag. Tre personer er kjørt til sjukehus etter påvirkning av gassen. Det ble fortløpende vurdert evakuering.

– Per nå er det ikke nødvendig med evakuering, siden vindretningen er gunstig. Forhåpentligvis får vi stengt lekkasjen før vinden snur, sier operasjonsleder Borge Amdam ved Møre og Romsdal politidistrikt.

Rbnetts reporter på stedet meldte litt over klokka 11 om stram amoniakklukt i lufta, og at arbeiderne ved Vard Langsten trakk lenger unna området.

Saka oppdateres.