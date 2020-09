– Utrolig viktig å vaksinere seg mot influensa

Nyheter

– I utgangspunktet bestilte vi mer vaksiner enn vi brukte i fjor, og da var det veldig mange som vaksinerte seg. Nå har vi også i tillegg etterbestilt flere vaksiner, sier Innerdal.

En vanlig influensavaksine vil ikke ha noe å si med tanke på koronaviruset, men vil lette situasjonen for helsevesenet.

– Andre sjukdommer tilslører situasjonen, og gjør bildet uklart om man har koronasmitte i samfunnet. Dessuten bidrar influensa til forverring dersom man samtidig blir smittet av covid-19, sier Innerdal.

Folkehelseinstituttet har til årets sesong bestilt 400.000 doser mer enn i fjor, og har nå 1,2 millioner doser. Det er spesielt personer i risikogruppen som bør vaksinere seg.

– Det er faktisk satt begrensninger for andre, slik at vi er sikre på at alle i risikogrupper skal få vaksinen, sier Innerdal.