Ytterligere fire personer smittet av korona i Molde

Nyheter

Molde kommune meldte tidligere i dag at to personer er bekreftet smittet av koronavirus, og at 18 personer var satt i karantene. Tirsdag kveld er dette tallet økt til fire.

To ansatte ved Molde sjukehus har testet positivt på covid-19 De ansatte ved sjukehuset har fått beskjed tirsdag kveld. 21 ansatte og fire pasienter er satt i karantene. Helse Møre og Romsdal har satt krisestab.

Satt i isolasjon

«Alle som ble satt i karantene er blitt testet i dag, og testresultatet viser at ytterligere fire personer er blitt smittet. Alle de smittede er satt i isolasjon. Det er så langt ingen flere som er satt i karantene utover de som kommunen meldte tidligere i dag, men smittesporing pågår fortsatt», skriver Molde kommune i en pressemelding tirsdag kveld.

«En av de smittede har vært på trening ved Spirit treningssenter før smitten ble oppdaget, og Molde kommune har i kveld mottatt liste over de som var på treningssenteret på samme tidspunkt», heter det videre.

17 personer varslet

– 17 personer fra to treningsgrupper er blitt varslet, men de trenger ikke å settes i karantene da sjansene for smitte er liten, opplyser kommuneoverlege Cato Innerdal.

– Alle får tilbud om koronatest på torsdag. De blir oppfordret til å ha dialog med egen arbeidsgiver om de skal møte på jobb fram til testresultatet foreligger.