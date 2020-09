Nyheter

– Situasjonen er forverret på grunn av korona, både direkte og indirekte. Vi ser at de som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet, havner enda lenger unna. Sjøl om Molde ikke kommer dårlig ut om en sammenlikner med andre kommuner i samme KOSTRA-gruppe, så er det alltid vanskelig for den enkelte som rammes, sier leder for NAV Molde, Nadine Deidok.