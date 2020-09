Hvordan håndterer unge fotballspillere å ikke bli tatt ut på laget? Og hvordan takler en 16-åring å bli landlagsspiller?

Nyheter

I denne episoden av podkasten Innsikt møter vi blant annet masterstudent Mathias Svalestad som studerer Sports Management ved Høgskolen i Molde. Han har skrevet en oppgave om verdien av mental trening for unge idrettsutøvere og gjort en studie blant trenerne i Akerakademiet.

Andre gjester er August Nyland fra Akerakademiet og Knut Marius Herskedal, førsteamanuensis ved Høgskolen i Molde. Podkasten ledes av Ole Bjørner Loe Welde, ansvarlig redaktør i Romsdals Budstikke.

Svalestad forteller i podkasten om hvordan mental trening ble hans tema da han skulle inn i Akerakademiet.

– Jeg skulle ha en internship-periode i Akerakademiet og vi diskuterte diverse tema som kunne være interessante. Vi endte på mental trening, som jeg har vært interessert i lenge, og Akerakademiet hadde lyst til å utforske dypere, sier Svalestad.

August Nyland i Akerakadamiet, og trener for MFKs damelag, mener Svalestad kom inn på et perfekt tidspunkt.

– Det var veldig bra for oss. Norsk Toppfotball har begynt å etterlyse slikt arbeid, og vi har vært åpen for det ei stund. Vi hadde allerede begynt å jobbe litt med det, og så kom Mathias inn. Vi er fotballfolk og har fotballen som ekspertise. Det er veldig nyttig for oss med slik hjelp, sier Nyland.

I podkasten får vi høre om utfordringene unge fotballspillere møter på vegen mot målet til å bli en etablert fotballspiller. Unge, håpefulle talent har ofte store ambisjoner. I tillegg har folk rundt dem også ambisjoner på vegne av dem.

– I Akerakademiet møter de en rekke utfordringer allerede fra 11-12 årsalderen. Hvordan håndterer man et uttak? Enten om man blir tatt ut eller ikke. Det gjelder også landslagsuttak fra 16-årsalderen. Hvordan håndterer man å bli satt ut av laget?

I møtet med Akerakademiet møtte Svalestad åpne dører. Det er avgjørende for å lykkes, mener førsteamanuensis i Sports Management, Kjell Marius Herskedal.

– Det er en forutsetning at døra er på gløtt, skal man komme seg videre. Fotballen er ei næring som utvikler seg raskt, og da kan mental trening være viktig for å ta et steg videre. Fra et forskerståsted er det avgjørende at vi får innblikk i en litt lukket verden, som fotballen er. Innblikket gir oss en anledning til å diskutere mulighetene mental trening kan gi. Og jeg bet meg merke i at trenerne var oppriktig interesserte i temaet, sier Herskedal.

Svalestad er enig med Herskedal, og sier det var flere innspill fra trenerne som var spennende.

– Det er mye press og forventninger til unge utøvere. Å starte tidlig med mental trening kan kanskje være en fordel. Jeg opplevde at de hadde en åpenbar interesse. Noe av det som var mest spennende, var at trenerne mente det var viktig å utvikle hele mennesket. Også med tanke på utfordringene unge spiller møter utenfor banen, sier Svalestad.

Nå ønsker man å få et opplegg hvor mental trening blir systematisert i Akerakademiet.

– Da blir det viktig at man har et opplegg som er klart og tydelig, slik at det blir noe håndfast. Dette er som en ekstra streng på gitaren man kan spille på, og jeg tror dette kan bli veldig bra i Molde og Akerakademiet, sier Kjell Marius Herskedal.