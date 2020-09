Nyheter

– Nei, jeg tenkte ikke tanken på det. Jeg ser jo at fylkesmannen nå sier at man nok ville hatt rett på dette, så administrasjonen i kommunen gjorde sikkert en vurdering rundt det hos oss også. Men sjøl tenkte jeg aldri på at jeg skulle hatt dobbel kompensasjon. Jeg hadde godtgjørelse fra gamle Molde til og med 31.12 2019 og deretter godtgjørelse fra nye Molde fra nyttår, sier Torgeir Dahl.