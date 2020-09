Nyheter

De mest kjente i politikken er ofte mennesker med fremskutte tillitsverv og stor synlighet i media. Ofte tilskrives en bevegelses suksess hvor flinke disse menneskene har vært til å profilere sitt parti, eller sin bevegelse.

Men politisk arbeid er et lagspill. Bak de mest profilerte kandidatene står det en lang rekke kvinner og menn, som legger ned utallige timer i innsats for det som de tror på. Over tid er det umulig for et parti, eller en bevegelse, å forandre et samfunn uten å kunne bygge en sterk organisasjon der mange kjemper sammen for felles mål.

I Arbeiderpartiet finnes det knapt noen som har vært like opptatt av dette som Egil Ekhaugen, og i Arbeiderpartiet finnes det knapt noen som selv har lagt ned en så betydelig innsats for å bygge en sterk organisasjon som Egil.

Gjennom livet hadde han en rekke ulike verv og posisjoner i arbeiderbevegelsen. Han var leder i Skjeberg Arbeiderparti og leder av helse- og sosialstyret i samme kommune, tillitsvalgt i Sarpsborg AOF og leder for LO-kontorets tilsynsutvalg i Østfold. Etterhvert traff Egil sin Siri og flyttet til Eide kommune.

Der var han i en periode helse- og sosialsjef og ble etterhvert en markant politiker i kommunen, blant annet som gruppeleder for Eide Arbeiderparti i to perioder, og folkevalgt i Hustadvika kommune helt til det siste.

Men den aller største innsatsen la Egil ned for Møre og Romsdal Arbeiderparti. I over 19 år jobbet han uselvisk som fylkessekretær for Møre og Romsdal Arbeiderparti. Egil jobbet ikke først og fremst for seg selv eller for sin egen kommune eller region. Egil var opptatt av å bygge opp andre, bygge en sterk organisasjon og bygge sammen et sterkt lag for hele Møre og Romsdal. Han var meningssterk, glad i en diskusjon og alltid svært godt orientert om politiske saker.

22. juli 2011 fikk Egil et stort ansvar for å følge opp Arbeiderpartiet og AUF i Møre og Romsdal – en jobb han løste med styrke, varme, omsorg og stor arbeidsinnsats. I tida som fylkessekretær brukte Egil time etter time på å lære opp stadig nye mennesker i godt partiarbeid og god partikultur. På slutten av sin virketid hadde han brukt enormt av sin tid på en rekke ulike mennesker som har kommet og gått i Møre og Romsdal Arbeiderparti.

Det krever sin mann å kunne starte på nytt atter en gang, uten det minste snev av utålmodighet. Men det gjorde Egil. Selv om det var kveld eller helg; Egil stilte opp. Uten annet enn forståelse og tålmodighet. Egil var også en god og omtenksom sjef for partikontoret i Molde.

Jeg er selv en av dem som har lært nesten alt jeg kan om godt organisasjonsarbeid av Egil. I Møre og Romsdal er det mange av oss. Nå er det vi som skal føre arven etter Egil videre. Det blir store sko å fylle.

Med Egil Ekhaugens bortfall, har vi mistet en bauta i Arbeiderpartiet. Han kommer til å gå inn i historien som en av de mest markante partibyggerne i Møre og Romsdal Arbeiderparti noensinne.

Per Vidar Kjølmoen

Fylkesleder, Møre og Romsdal Arbeiderparti