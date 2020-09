SE VIDEO: Bli med inn i nye Idrettens hus!

Nyheter

Idrettens hus har et areal på 8400 kvadratmeter. Flerbrukshuset inneholder håndballhall, turnhall, to aktivitetssaler på 500 kvadratmeter, to aktivitetssaler på 200 og 150 kvadratmeter, 10 garderober med dusj, fire enegarderober, styrkerom, utholdenhetsrom, to klasserom, lærerrom, flere toalett, flere kontor, flere møterom og klubbrom, kiosk, vrimleareal, innendørs- og utendørs skatepark og et sosialt rom.