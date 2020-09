Nyheter

Biden mener Trumps plan for Høyesterett er maktmisbruk

Joe Biden angrep søndag president Donald Trump og andre ledende republikanere for hastverket i utnevnelsen av avdøde Ruth Bader Ginsburgs etterfølger i Høyesterett

Presidentkandidat Biden forsøker å overbevise flere republikanske senatorer om å vente med utnevnelsen til etter presidentvalget 3. november. «Hold fast ved din konstitusjonelle plikt og samvittighet. La folket snakke», sa Biden i en tale fra Pennsylvania søndag.

Kvinne pågrepet for giftbrev sendt til Det hvite hus

Politiet har pågrepet en kvinne mistenkt for å ha sendt et brev med det dødelige stoffet ricin til Det hvite hus, opplyser føderale myndigheter.

Kvinnen ble pågrepet ved en grenseovergang i delstaten New York da hun var på vei fra Canada til USA. Konvolutten med det dødelige stoffet ricin ble forsøkt sendt til Det hvite hus i forrige uke.

39 nye bekreftede koronatilfeller siste døgn

Natt til mandag var det registrert 12.897 koronasmittede personer her i landet, viser foreløpige tall. Det er en økning på 39 tilfeller siste døgn.

De siste to dagene er økningen på 128 meldte tilfeller, viser tall fra det nasjonale meldesystemet for smittsomme sykdommer (MSIS).

«Schitt’s Creek» gjorde rent bord i Emmy-utdelingen

Den canadiske komiserien «Schitt’s Creek» vant alle priser i kategorien «komedie» da årets Emmy-utdeling gikk av stabelen natt til mandag.

Den første prisen i Hollywoods første store prisutdeling etter at pandemien rammet gikk til Catherine O'Hara. Hun ble tildelt prisen for beste kvinnelige skuespiller i en komedie for rollen. Deretter fulgte prisene tett, og«Schitt’s Creek» endte til slutt opp med ni statuetter.

Hovland snuste på pallen i US Open – avslutningen ødela

Viktor Hovland var på vei mot en bunnsolid avslutning på Major-turneringen US Open søndag, men de tre siste hullene ble et lite mareritt for 23-åringen.

Etter de 18 avsluttende hullene på en krevende bane i Mamaroneck i New York, var den norske golfprofilen sju slag over par turneringen sett under ett. Det var godt nok til en delt 13.-plass. Amerikaneren Bryson DeChambeau vant turneringen klart med seks slag under par.

Ikke nok influensavaksiner til alle i risikogruppene

Regjeringen vil at flest mulig i risikogruppene skal ta influensavaksine, men det er innkjøpt for få vaksiner til at alle som bør ta den kan få.

Folkehelseinstituttet (FHI) har kjøpt inn 1,2 millioner doser til målgruppene i programmet. Men de som bør ta vaksinen utgjør omkring 1,9 millioner personer,