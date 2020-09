Nyheter

Det er onsdag ettermiddag og vi treffer Tuva i Wesenbergsmauet, tre-fire minutters gange fra Bryggen i Bergen. 21-åringen fra Skåla bor midt i smørøyet, bortsett fra at alle Bergens muligheter er nokså begrenset på grunn av koronaviruset. Så det går mest i hjemmestudier på nett for Tuva, som er i gang med andreåret i et bachelorprogram i tegnspråk og tolking på Høgskulen på Vestlandet.