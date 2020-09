Deponisaken:

Mente vedtak var ulovlig – det ble avkreftet av plansjefen

Morten Walløe Tvedt (Rødt) mente før kommunestyremøtet at om man vedtok fellesforslaget fra posisjonen, ville det være et ulovlig vedtak. Men Walløe Tvedt var kommet litt for langt i prosessen.