– Nå rakner Raudsand-prosjektet

– Slik vi oppfatter det, rakner nå hele Raudsand-prosjektet. Det sier Stig O. Jacobsen, nestleder i Giftfritt Molde, etter at tiltakshaverne på Raudsand har presentert en betydelig nedskalert versjon av virksomhetsplanen for Raudsand. Blant annet er avfallsmengde for deponi i fjellet estimert redusert med 80–90 prosent, skipstransport og kai med stor sjøfylling skrinlegges.