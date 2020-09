Seks moldensere smittet på tre uker – men ingen smittede i Molde siden april

Nyheter

Cato Innerdal, kommuneoverlege i Molde, har i det siste fått mange bekymrede henvendelser om tall på nye smittede i Molde, uten at kommunen har meldt om dette.

Bakgrunnen er tall fra det såkalte MSIS-registeret, der det akkurat nå framgår at tre nye tilfeller av covid-19-smitte er registrert i Molde første uke i september. Legger man til talla for Molde i samme register de to ukene forut, står seks nye personer registrert med covid-19-smitte her.

VG henter tall fra dette registeret, og har dermed i det siste vist flere nye smittetilfeller i Molde.

– Oppholder seg ikke i Molde

Cato Innerdal forklarer hvordan MSIS-tallene for Molde de siste ukene skal tolkes:

– Disse representerer ikke personer som oppholder seg i Molde kommune, men er resultat av at MSIS-registeret baserer seg på folkeregistrert adresse til den smittede personen, sier han.

Dette betyr at en som tester positivt for covid-19-smitte i Bergen, for eksempel, men står folkeregistrert i Molde, vil komme på Molde kommunes statistikk i MSIS-registeret.

Utbrudd under radaren

Og motsatt: Folk som tester positivt i Molde kommune, men er folkeregistrert i annen kommune, blir registrert på sin kommune i MSIS.

Hvis Molde fikk et utbrudd med ti smittede der alle var folkeregistrert i ti andre kommuner, ville disse bli registrert som én positiv i ti ulike kommuner. På den måten vil et lokalt utbrudd «forsvinne» i MSIS-statistikken.

Innerdal påpeker at dette kan gjelde turister, studenter eller arbeidspendlere.

– Betyr det at det kan ha vært smitte hos noen som oppholder seg i Molde, men er folkeregistrert et annet sted, slik at dette har gått under radaren her?

– Regelverket sier at kommuneoverlegen i oppholdskommunen skal varsles, og jeg har ikke blitt varslet om noe slikt. Så svaret er følgelig nei, sier Innerdal.

Ingen smittede siden april

Konklusjonen er dermed at ingen i Molde har testet positivt på covid-19 siden slutten av april (uke 18).

Det går også fram av statusrapporten på kommunens nettsider. Der ser man at 14 ble registrert smittet i mars, tre i april, og deretter ingen fram til nå.

– Innbyggerne i Molde skal være trygge på at det blir gitt informasjon om positive smittetilfeller i kommunen, sier Innerdal, med henvisning til nevnte nettside.

Smittesporing skjer lokalt

For ordens skyld: Smittesporing skjer lokalt der den smittede personen oppholder seg, ikke i kommunen de er folkeregistrert på hvis de ikke har vært der på en stund.

– Og hvis man antar smitte på tvers av kommunegrenser, samarbeider kommuneoverlegene i de aktuelle kommunene om smitteoppsporing, sier Innerdal.

PS: Forkortelsen MSIS står for Meldingssystem for smittsomme sykdommer, og overvåker smittsomme sjukdommer hos personer i Norge.