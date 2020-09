Evakuerte etter ammoniakklekkasjen får flytte hjem

Nyheter

NTB har snakket med operasjonssentralen i 17.30-tida torsdag. Politiet opplyste da at lekkasjen fremdeles ikke var stanset.

Politiet meldte torsdag formiddag om en ammoniakk-lekkasje fra en båt som ligger i dokk ved Solstrand verft i Tomrefjord i Vestnes. Klokka 14.17 tvitret politiet at to personer er kjørt til sjukehus for sjekk.

Totalt 21 personer er evakuert. De er gitt tilbud av beredskapsledelsen i kommunen om å ta inn på hotell, som blir brukt som evakueringssenter. Nødetatene jobbet kontinuerlig på stedet med evakuering og å få stanset lekkasjen.

To person skal ha blitt eksponert for lekkasjen. De er ivaretatt av helsevesen og brannmannskap, opplyser politiet. Personen skal nå ha blitt fraktet til sjukehus. Skadeomfanget er ukjent.

Vestnes kommune setter krisestab Kommunen jobber nå med å få oversikt over situasjonen.

Rundt kl 2030 torsdag meldte brannvesenet at forholdet var avklart.

– Tanken er tømt, og det er ikke lenger fare for omgivelsene. Evakueringen av naboer blir derfor opphevet nå, opplyser brannvesenet.

Tanken med ammoniakk ble i følge NRK tømt rett i sjøen. Dette blir gjort i samråd med kommunen, etter at det ble gitt opp å finne lekkasjen fra tanken.

Det ble tidligere torsdag etter at lekkasjen ble oppdaget opprettet en 300 meters sikkerhetssone. Ammoniakk er en fargeløs, giftig gass med stikkende lukt.

– Dette er en gass som gir eksplosjonsfare, derfor har vi opprettet en sikkerhetssone på 300 meter. Men vi vet ennå ikke omfanget av lekkasjen, fortalte politiets operasjonsleder Sindre Molnes til Rbnett klokka 11.40.

– Vi ber om at beboere i området lukker vinduer for å unngå å bli eksponert av gass som føres med vinden.

Klokka 12.30 var politiet i full gang med å evakuere beboere innenfor 300-meterssonen. Ifølge NTB skal det være snakk om rundt 40 personer.

– Vi vet fortsatt ingenting om mengden som har lekket ut, sier Molnes.

– I utgangspunktet har vi kontroll, og evakuering fra sikkerhetssonen er standard prosedyre i forbindelse med gassutslipp, sier Molnes til NTB.

Brannvesenet på stedet jobber iført verneutstyr.

Aktuelle båt er 45 meter lang og 8 meter bred. Skal være en fiskebåt. Det er ikke eksplosjonsfare, men gassen er giftig og kan gi ubehag i friluft og kvelning ved inntak av større mengder innenroms. 1 person som ble eksponert er fraktet sykehus for sjekk, ukjent skadeomfang. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) September 10, 2020

– Livreddende innsats først

Vaktleder Arnfinn Klausen ved 110-sentralen fortalte til Sunnmørsposten at brannvesenet har vært igjennom første fase.

– Det er gjort livreddende innsats på stedet i første omgang. Én person har vært lettere eksponert for lekkasjen og blir behandlet av helsevesenet på stedet. Det skal ikke være kritisk for vedkommende, men det kan være veldig ubehagelig, sier Klausen til Sunnmørsposten.

Ifølge Klausen kan ammoniakk gi irritasjon på slimhinner, øyne og i verste fall kvelning.

– Det er ikke flere personer som er direkte eksponert. Helsevesenet har opprettet en saneringspost, mest for brannmannskaper som er i innsats.

Mannskapene har kontroll på plasseringen av tanken som inneholder ammoniakk. Nå jobber de med å avdekke spesifikt stedet hvor lekkasjen kommer fra, skriver Sunnmørsposten.

Brannvesenet er fremme på stedet, jobber med å lokalisere folk. Det er pr nå rapportert om 1 person eksponert for lekkasjen. Ivaretatt av helse og brann, spritet ned og dusjet. Det vil foreløpig bli opprettet en 300 meters sikkerhetssone. — Politiet MøreRomsdal (@PolitiMRpd) September 10, 2020

Saka oppdateres.