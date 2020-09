– Åndalsnes bør juble for E136 lagt utenom 

Nyheter

RAUMA: – Framtidas riksveg E136 mellom Ålesund og Dombås bør legges utenom Åndalsnes. Statens nye vegselskap, Nye Veier AS, vil ha utredet å bygge Eksportvegen direkte fra Måndalen via Isterdalen og til området ved Trollryggen i Romsdalen. Det innebærer i så fall at vegen går utenom Åndalsnes. Nye Veier AS har anslått at strekningen Ålesund-Dombås kan kortes ned med 10,8 kilometer ved å lage nye vegløsninger, sier Terje Tovan.