Ja til Deponi 2 - og sondering for ny reguleringsplan

Nyheter

Hovedutvalg for teknisk, plan, næring og miljø hadde tirsdag ekstraordinært møte for politisk behandling av klagen på kommunestyrevedtaket om Deponi 2 på Raudsand. Som kjent klagde tiltakshaver Bergmesteren Raudsand på kommunestyrets vedtak i juni, der det vart gjort flertallsvedtak om å gi en stram dispensasjon for trafikkløsning, men å utelate rammetillatelse for tildekking og videre deponering på møllestøvdeponiet.