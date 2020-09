– Veldig uheldig å lyse ut i ferien

Nyheter

Advokat Marianne Dragsten er medlem i Klagenemnda for offentlige anskaffelser, Kofa. Rbnett viser til Stamina Helses kritikk av anbudskonkurransen om bedriftshelsetjenester til Molde, Aukra og Rauma: At oppdragsgiver eier den ene av to store konkurrenter i markedet. Og at konkurransen ble utlyst i fellesferien.