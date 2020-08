Nyheter

Det melder politiet i Møre og Romsdal via Twitter.

Flere sjåfører fikk bøter da UP avholdt trafikkontroll i Molde mandag formiddag.

14 sjåfører fikk bot for mobilbruk, en sjåfør for soting, en for mangellapp for senking, mens en annen sjåfør fikk gebyr for manglende beltebruk.