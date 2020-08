Fant tonen med kyrkjelyden i Gjemnes

Nyheter

Asgeir Hoffart kommer fra Vallset i Hedmark, men har bodd i Molde siden 1991, uten at dialekten bærer nevneverdig preg av det. Han er profesjonell pianist som nå melder overgang til kirkeorgel. Hoffart har levd av musikken i over 30 år. Stillingen som organist i Gjemnes er på 50 prosent, så han ukependler til Trondheim for å studere kirkemusikk ved siden av.