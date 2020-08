Nå utvides legevaktsamarbeidet – Rauma og Sunndal blir med

Nyheter

Det melder Molde kommune via ei pressemelding torsdag ettermiddag.

Dermed blir det nå fem kommuner som samarbeider om felles legevakt: Molde, Hustadvika, Aukra, Rauma og Sunndal.

– Bor du i disse kommunene og trenger legehjelp på kveld, natt og helg, skal du som før ringe telefonnummer 116117. Da kommer du alltid til nærmeste legevakt. Sjukepleier vurderer videre forløp i samarbeid med vakthavende lege, forklarer assisterende kommuneoverlege Signe Friborg Hjorth. Hun er prosjektleder for det interkommunale samarbeidet.

Fortsatt lokal legevakt

Dersom du bor i Rauma eller i Sunndal kommune, kan du fortsatt få time hos lokal legevakt. Kommunene har lege på vakt mellom klokken 19 og 21 på hverdager og mellom klokken 12 og 15 i helgene. Etter stengetid kan du enten få tilbud om videokonsultasjon eller du får time ved legevakten i Molde.

– Målet er at pasienter som ikke trenger det, skal få slippe å reise til Molde, forklarer Hjorth.

Hun har stor tro på at innbyggerne i Rauma og Sunndal blir fornøyde med videokonsultasjon, og håper flest mulig vi prøve ordningen. I Midsund og på Gossen har det vært videolegevakt siden februar i år, og erfaringene er gode.

Slik fungerer videolegevakten

De som får tilbud om videolegevakt, møter opp ved Sunndal Helsehus, Rauma Helsehus, Midsund sjukeheim eller Aukra sykehjem til avtalt tid. Der vil en sjukepleier sørge for at du får snakke med lege i Molde via storskjerm. Videolegevakta har moderne, elektronisk utstyr. Sykepleier steller sår, gir medisiner og fungerer som legevaktsykepleier.

-Sykepleierne har gått igjennom grundig opplæring og trening. De har virkelig stått på slik at vi kan tilby høyt faglig nivå på videolegevakten, sier Hjorth.