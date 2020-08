Kjølmoen vil på tinget 

Nyheter

MOLDE: Hvem satser Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal på som toppnavn til stortingsvalget neste høst? Nominasjonskampen om å få en av de to øverste plassene på Ap-lista virker helt åpen etter at Fredric Holen Bjørdal fra Ørsta kunngjorde at han ikke stiller til valg neste høst. Fra før har partiets førstekandidat, Else-May Norderhus, blitt utnevnt til ny fylkesmann for Møre og Romsdal. Hun tiltrer stillingen etter valget neste høst.