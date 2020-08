Nyheter

(Smp) Som Sunnmørsposten skreiv tysdag, har alle 27 ordførarar i Møre og Romsdal signert eit brev til Helse Midt-Norge. Dei er urolege for at ny finansieringsmodell i Helse-Norge, «Magnussen 2», blir tilpassa og rigga til gunst for St. Olavs hospital, og at dette går ut over innbyggjarane i Møre og Romsdal.