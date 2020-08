Ikke sikkert det blir plassert i Harøysundet

Nyheter

Tidligere i juli ble det kjent at Hustadvika Biokraft AS søkte om tillatelse til å produsere biogass i Vestadvågen i Hustadvika kommune. I søknaden beskrev de at de skulle lage biogass av husdyrgjødsel fra lokale bønder og fiskeslam fra Salmon Evolution. Biogassen skulle fungere som en erstatning for fossilt drivstoff.