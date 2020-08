– Ja, det er en alvorlig anklage, men jeg mener jeg har god bakgrunn for det

Nyheter

I et leserinnlegg stiller ordfører Torgeir Dahl (H) spørsmål om norsk lov gjelder for Molde SV. I innlegget tar ordføreren spesielt for seg SVs kommunestyrerepresentant Bjørn Jacobsens rolle i deponisaken på Raudsand. Dahl mener Jacobsen fremmet et ulovlig forslag for kommunestyret den 18. juni.