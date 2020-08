Person på skip i opplag i Ålesund koronasmitta

Nyheter

(SMP:) Fungerende kommuneoverlege Aleksander Linge Sommerdalen har i dag fått melding om at én person er smitta av koronaviruset i Ålesund.

Personen er mannskap på et skip som ligger i opplag i Ålesund. Mens skipet har vært i opplag, har mannskapet vært isolert på båten. Etter det Sunnmørsposten erfarer skal det være snakk om cruiseskipet Viking Star.

Det er uklart hvordan vedkommende er smittet, og de 105 personene på skipet skal nå testes for korona. Alle som er om bord i skipet skal være mannskap, ifølge NRK.

– Rapporter fra skipet tyder på at de har gjort et svært godt arbeid med å hindre mer smitte om bord. Vi mistenker ikke smittespredning fra dette skipet, sier Sommerdalen i en pressemelding.

Dette er første registrerte smittetilfelle i Ålesund siden 7. juli. Totalt har 36 personer fått påvist koronavirus i Ålesund kommune.

Fra før sitter også fire personer fra Ålesund i karantene etter å ha vært på tur med hurtigruteskipet Roald Amundsen. To av dem som var med på den første turen går ut av karantene onsdag dersom siste test for koronaviruset er negativ.

Ingen av de fire i karantene har symptomer på koronaviruset.

Jobber med å organisere testing

Kommunedirektør i Ålesund kommune, Astrid Eidsvik, forteller at det tirsdag kveld jobbes med å organisere testing av de 105 personene om bord i skipet. Hun sier at det sannsynligvis blir Ålesund kommune som har ansvar for testingen.

– Testingen blir gjennomført så raskt som vi klarer å organisere det, sier hun.

Personen som er smittet av koronaviruset er av utenlandsk opprinnelse, og skal ha kommet til skipet for omtrent 17 dager siden. Da skal vedkommende ha kommet med fly, for så å bli fraktet rett til skipet.

– Ellers skal ikke personen ha vært i land, sier Eidsvik

Denne saka ble først publisert i Sunnmørsposten.