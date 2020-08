Rampekiosken får stå

Nyheter

ÅNDALSNES: Ordføreren i Rauma tok tak i saka om plasseringen av Rampekiosken som er satt opp ved Nebbafoten der turstien fra Romsdalseggen og Rampestreken går forbi. De to studentene Bendik Flåten (20) og Ludvig Aarø Scarfi (20) hadde satt opp salgsautomaten på et areal de hadde funnet ut var i privat eie. Bendik og Ludvig hadde kontaktet grunneierne Guri Næss Krohn og Roe Næss, og fått ja til å sette opp automaten. Automaten som har fått navnet "Rampekiosken" ble satt i drift fredag 31. juli. Rauma kommune mener automaten er plassert påkommunens eiendom, og at det ikke er gitt tillatelse til å plassere automaten der.