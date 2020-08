Storstyr for ei cola

Nyheter

ÅNDALSNES: I to måneder har de to åndalsnesingene Bendik Flåten (20) og Ludvig Aarø Scarfi (20) jobbet for å lage sin egen bedrift. Mellom 40.000 og 50.000 kroner har gått med før automaten som har fått navnet «Rampekiosken» kom opp. Fredag 31. juli var første dag automaten var i drift.