Google-feil ledet turister inn i boligfelt

Nyheter

(Åndalsnes Avis) Årsaken til kaoset er at Google Maps viste at turen opp til Rampestreken startet fra Bjørmosen – en kilometer fra foten av Nesaksla, der den populære spaserturen egentlig starter. Kanskje ble turistene enda mer forvirret over at en annen opplevelsesattraksjon på Åndalsnes, klatrerutene til Via Ferrata, ligger i enden av Bjørmosen?