Vestnes gjer seg klar til å ta mot den 156 år gamle galeasen «Søblomsten»

Nyheter

«Søblomsten» står i dag i Rørvik, der den har vore under restaurering i fleire år. Mykje er gjort, men det står framleis igjen eit omfattande arbeid. Restaureringsarbeidet i Rørvik stoppa opp for mange år sidan. No overtar Båtbyggarmuseet i Vestnes båten for å fullføre restaureringa.